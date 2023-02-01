«Все учились, а Саша тренировался. Все пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы начали работать, Саша уже работал». Кокорин – о зарплатах в футболе

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о зарплатах в футболе.

«У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства.

Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал.

И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд. Вот и вся разновидность», – сказал Кокорин в видео на ютуб-канале «Суперлига».

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