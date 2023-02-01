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    «Все учились, а Саша тренировался. Все пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы начали работать, Саша уже работал». Кокорин – о зарплатах в футболе

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о зарплатах в футболе.

    «У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства.

    Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал.

    И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд. Вот и вся разновидность», – сказал Кокорин в видео на ютуб-канале «Суперлига».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2834

      фанат джигурды 5 минут назад

      "Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются"

      Тут даже слов нет...
      Фильм "Холоп" почему-то вспомнился.

      0
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      Рейтинг: +543

      Жентус 12 минут назад

      Огромный, мать его, труд. Пока ты "тренировался" пиная мячик, кто то учился, потом снова учился, потом снова учился, потом пошел учиться в лучший вуз на бюджет, снова учился. А потом устроился на зп в сотни раз меньше Кокорина.

      Как там говорят, умственный труд сложнее физического, только по итогам именно Сашенька жалуется.

      0
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      Рейтинг: +1073

      Fialet 16 минут назад

      Ага, тяжёлый, аццкий трут. А люди, всю жизнь пашущие по 8 часов в день за копейки видимо по его мнению нихера не делают.

      1
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      Рейтинг: +24979

      bset 22 минуты назад

      Ну футболист не депутат. Любой им может стать. Хотите большую зарплату - идите в профессиональный футбол. Только проблема в том, что из тысяч ребят на высоком уровне выступают десятки. За попадание в эти десятки и платят. А так можете хоть завтра пойти пылить в чемпионате города за 30 тысяч в месяц. Хотя и на эту позицию надо через конкуренцию пройти.

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      Рейтинг: +5626

      TOMSON 31 минуту назад

      Вот именно. Пока все учились ты только тренировался. Потому тупым и вырос.

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      Рейтинг: +7684

      mihail200606 45 минут назад

      Саша был талантлив, конечно, но все проср...

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