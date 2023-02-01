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  • «Все учились, а Саша тренировался. Все пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы начали работать, Саша уже работал». Кокорин – о зарплатах в футболе

«Все учились, а Саша тренировался. Все пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы начали работать, Саша уже работал». Кокорин – о зарплатах в футболе

1 февраля 2023, 14:59
18

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о зарплатах в футболе.

«У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства.

Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал.

И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд. Вот и вся разновидность», – сказал Кокорин в видео на ютуб-канале «Суперлига».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (18)
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mihail200606
1675253149
Саша был талантлив, конечно, но все проср...
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TOMSON
1675253938
Вот именно. Пока все учились ты только тренировался. Потому тупым и вырос.
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Fialet
1675254885
Ага, тяжёлый, аццкий трут. А люди, всю жизнь пашущие по 8 часов в день за копейки видимо по его мнению нихера не делают.
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Жентус
1675255107
Огромный, мать его, труд. Пока ты "тренировался" пиная мячик, кто то учился, потом снова учился, потом снова учился, потом пошел учиться в лучший вуз на бюджет, снова учился. А потом устроился на зп в сотни раз меньше Кокорина. Как там говорят, умственный труд сложнее физического, только по итогам именно Сашенька жалуется.
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фанат джигурды
1675255500
"Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются" Тут даже слов нет... Фильм "Холоп" почему-то вспомнился.
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Чермындыр
1675257515
Кокоша настолько тупой, что даже не отупляет суть претензии. Никто не высказывает вопросов к тому, сколько зарабатывают спортсмены (фигуристы, конькобежцы, велосипедисты, пловцы и т.д.), потому что у них зарплаты соответствуют затраченным силам и показываемым результатам
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Enter2006
1675259544
Иди грузчиком мешки с бетонной смесью в фуры потаскай пару лет за копейки, адский труд, тебе просто сравнивать не с чем. Или на пару тройку лет на завод, как пример шарикоподшипниковый, когда дома после работы сморкаешься чёрной слизью и выковыриваешь железные занозы с рук. Перетрудился он млять в мячик играть, идиот.
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