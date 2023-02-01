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    Ловчев прокомментировал слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный парень должен отсидеть».

    «Прочитал высказывание Кокорина – Александр говорит, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы получить и почувствовать школу. Я жду советов от Миши Ефремова.

    Ранее Кокорин рассказывал нам, что Пиняев и Захарян непременно должны уезжать – вероятно, кто-то разрешил Александру говорить, и теперь мы читаем советы бывалого практически каждый день.

    Мне кажется, пора издавать словарь. Гражданин, с которым мы связывали огромные надежды, о котором Капелло рассказывал, что один из чемпионатов мира будет его, советует каждому нормальному мужчине отсидеть. Я надеюсь, что речь хотя бы идет о 15 сутках и без предварительной обязательной истории со стулом.

    Футболистам Захаряну и Пиняеву он советовал быстро уехать. Всем нормальным мужчинам – отсидеть. Осталось открыть футбольную школу и все это дело применить на практике.

    Дурдом», – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад


      Умный будет хвалится не за то что сел, а за то что не попался!!!!!
      Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11418

      alex1951 > ПалкоВводецъ (returned) 47 минут назад

      Ну ,как же.....Он жеж теперича,заслуженный зек всея России....пахан....
      советы ,вот,раздает....***...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) > alex1951 37 минут назад

      Он как тот сиделец: - Сидел, знаю. Вся .опа в шрамах..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11418

      alex1951 > ПалкоВводецъ (returned) 29 минут назад

      )))))....об этом я намекнул в другом комменте...
      У него ,чё ,Днюха сегодня?
      Только о нем...Страна чтит своих ,,героев,,)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11418

      alex1951 1 час назад

      Ну.об чем тут говорить.....межсезонье...
      дырку надо ж чем то забить....
      Предлагаем Кокоше,как старому закаленному зеку,
      подать заявку на проведение в Россиии Чемпионата Гулага,второе назначить Кокошу - Председателем Футбольного Союза ГУЛАГА России...Пол-России примет участие....))))))

      0
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      Рейтинг: +1434

      вальтер79 1 час назад

      вот же кокорин дурачок сиделец блин в санатории побывал а понтов выше крыши)))

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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно высказался Серафимыч, по понятиям.

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      Рейтинг: +11418

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А как еще реагировать?
      Кокоше бы закусывать надо...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY > alex1951 1 час назад

      Закуска ему не поможет, и вообще ничего не поможет. )

      0
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