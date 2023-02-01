Ловчев прокомментировал слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный парень должен отсидеть».

«Прочитал высказывание Кокорина – Александр говорит, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы получить и почувствовать школу. Я жду советов от Миши Ефремова.

Ранее Кокорин рассказывал нам, что Пиняев и Захарян непременно должны уезжать – вероятно, кто-то разрешил Александру говорить, и теперь мы читаем советы бывалого практически каждый день.

Мне кажется, пора издавать словарь. Гражданин, с которым мы связывали огромные надежды, о котором Капелло рассказывал, что один из чемпионатов мира будет его, советует каждому нормальному мужчине отсидеть. Я надеюсь, что речь хотя бы идет о 15 сутках и без предварительной обязательной истории со стулом.

Футболистам Захаряну и Пиняеву он советовал быстро уехать. Всем нормальным мужчинам – отсидеть. Осталось открыть футбольную школу и все это дело применить на практике.

Дурдом», – написал Ловчев в телеграме.

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