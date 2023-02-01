Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев прокомментировал слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Ловчев прокомментировал слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

1 февраля 2023, 14:04
7

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный парень должен отсидеть».

«Прочитал высказывание Кокорина – Александр говорит, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы получить и почувствовать школу. Я жду советов от Миши Ефремова.

Ранее Кокорин рассказывал нам, что Пиняев и Захарян непременно должны уезжать – вероятно, кто-то разрешил Александру говорить, и теперь мы читаем советы бывалого практически каждый день.

Мне кажется, пора издавать словарь. Гражданин, с которым мы связывали огромные надежды, о котором Капелло рассказывал, что один из чемпионатов мира будет его, советует каждому нормальному мужчине отсидеть. Я надеюсь, что речь хотя бы идет о 15 сутках и без предварительной обязательной истории со стулом.

Футболистам Захаряну и Пиняеву он советовал быстро уехать. Всем нормальным мужчинам – отсидеть. Осталось открыть футбольную школу и все это дело применить на практике.

Дурдом», – написал Ловчев в телеграме.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1675249981
Правильно высказался Серафимыч, по понятиям.
Ответить
вальтер79
1675250133
вот же кокорин дурачок сиделец блин в санатории побывал а понтов выше крыши)))
Ответить
alex1951
1675250874
Ну.об чем тут говорить.....межсезонье... дырку надо ж чем то забить.... Предлагаем Кокоше,как старому закаленному зеку, подать заявку на проведение в Россиии Чемпионата Гулага,второе назначить Кокошу - Председателем Футбольного Союза ГУЛАГА России...Пол-России примет участие....))))))
Ответить
Главные новости
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
2
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
10
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
25
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
15
Все новости
Все новости
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
1
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
7
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
5
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
25
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
53
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
12
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
5
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
25
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+