Галактионов рассказал, будет ли он работать в молодежной сборной после назначения в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» и молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил, готов ли он продолжать совмещать работу в двух командах.

– У вас закончился контракт с молодежной сборной. Правдивы ли разговоры, что из-за занятости в «Локомотиве» вы не сможете найти время совмещать две должности?

– Контракт действительно завершился. Что касается вашего вопроса – нет, это не так. Мне точно несложно совмещать, потому что весь процесс существования молодежной сборной у нас уже выстроен за прошедшие пять лет.

Сборы молодежки проходят в окна под международные матчи, когда многие игроки разъезжаются в национальные команды. Как правило, в клубе все получают выходные.

В том же «Пари НН» мы за все время пропустили два тренировочных занятия, так что это тоже некритично.

Поэтому дальше решение о задачах, целях и формировании молодежной сборной России примут руководители Российского футбольного союза и «Локомотива».

– Тем более почти все кандидаты в молодежку играют в РПЛ у вас на глазах...

– Представители тренерского штаба, которые находится на контракте в РФС, делегированы смотреть кандидатов в молодежную сборную, они постоянно делают аналитические отчеты, расписывают определенные планы, следят за двигательной активностью. поэтому всю необходимую информацию имеем в полном объеме.

В ноябре Галактионов покинул «Пари НН» и возглавил «Локомотив».

Молодежной сборной России он руководит с декабря 2018 года.

С февраля команда отстранена от участия в международных турнирах.

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