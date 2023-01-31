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  • Галактионов рассказал, будет ли он работать в молодежной сборной после назначения в «Локомотив»

Галактионов рассказал, будет ли он работать в молодежной сборной после назначения в «Локомотив»

31 января 2023, 14:53
2

Главный тренер «Локомотива» и молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил, готов ли он продолжать совмещать работу в двух командах.

– У вас закончился контракт с молодежной сборной. Правдивы ли разговоры, что из-за занятости в «Локомотиве» вы не сможете найти время совмещать две должности?

– Контракт действительно завершился. Что касается вашего вопроса – нет, это не так. Мне точно несложно совмещать, потому что весь процесс существования молодежной сборной у нас уже выстроен за прошедшие пять лет.

Сборы молодежки проходят в окна под международные матчи, когда многие игроки разъезжаются в национальные команды. Как правило, в клубе все получают выходные.

В том же «Пари НН» мы за все время пропустили два тренировочных занятия, так что это тоже некритично.

Поэтому дальше решение о задачах, целях и формировании молодежной сборной России примут руководители Российского футбольного союза и «Локомотива».

– Тем более почти все кандидаты в молодежку играют в РПЛ у вас на глазах...

– Представители тренерского штаба, которые находится на контракте в РФС, делегированы смотреть кандидатов в молодежную сборную, они постоянно делают аналитические отчеты, расписывают определенные планы, следят за двигательной активностью. поэтому всю необходимую информацию имеем в полном объеме.

  • В ноябре Галактионов покинул «Пари НН» и возглавил «Локомотив».
  • Молодежной сборной России он руководит с декабря 2018 года.
  • С февраля команда отстранена от участия в международных турнирах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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Ziklop
1675172287
если главная задача: Локо оставить в зоне переходных матчей, тогда можно ещё и молодёжку тренировать.
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zigbert
1675181019
Если работа на двух должностях будет успешной, никто ему и слова не скажет.
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