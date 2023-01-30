«Челси» близок к покупке Энцо Фернандеса за 115 миллионов

«Челси» почти договорился о трансфере полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб согласился заплатить за игрока 115 миллионов фунтов (около 130 млн евро).

Эта сумма выше отступных за аргентинца (120 млн евро). За счет переплаты «Челси» хочет получить возможность оплачивать сделку частями.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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