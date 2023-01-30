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  • «Футбол не может существовать без мата». Мостовой – о штрафах за мат в «Локомотиве»

«Футбол не может существовать без мата». Мостовой – о штрафах за мат в «Локомотиве»

30 января 2023, 16:47
5

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал штрафы за мат, которые ввeл в «Локомотиве» главный тренер Михаил Галактионов.

«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах — везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся и ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.

Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», — сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Мостовой Александр
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1675086884
Дааа, чувствую Галактионов не на долго в Локомотиве.
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derrik2000
1675093485
Как сказал Косой в фильме "Джентльмены удачи" в разговоре с дочкой профессора на даче: "Всё от таланта зависит". В инете одна баба написала. "Пришла знакомиться с родителями жениха. Мама - заслуженный учитель русского языка. Ну, за столом на разные темы говорили. В какой-то теме я разгорячилась и ВЫДАЛА ругательное (не матерное!) слово в адрес то ли политика, то ли ещё кого. Мама парня пообещала, что займётся моим воспитанием. Пошли они нас провожать до остановки. Его папа поскользнулся и упал, сильно ударившись. И, вот, он, слесарь. потом - мастер на заводе с огромным стажем работы, лёжа на льду, произнёс: "Экая неприятность". Теперь я боюсь маму своего парня". )))
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Ziklop
1675103220
по весне сделаем выводы, поможет это Локо или нет.
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