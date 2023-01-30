«Футбол не может существовать без мата». Мостовой – о штрафах за мат в «Локомотиве»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал штрафы за мат, которые ввeл в «Локомотиве» главный тренер Михаил Галактионов.

«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах — везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся и ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.

Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», — сказал Мостовой.

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