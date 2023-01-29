Стало известно, что украл Фердинанд со встречи с Путиным в Кремле в 2018 году

Бывшая футболистка «Арсенала» Алекс Скотт рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время чемпионата мира-2018.

«Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – написала Скотт в мемуарах.

Фердинанд завершил карьеру в 2015 году.

Больше всего матчей защитник провел за «Манчестер Юнайтед» (2002-2014 годы).

С командой Фердинанд брал Лигу чемпионов, АПЛ.

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