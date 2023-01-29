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    Стало известно, что украл Фердинанд со встречи с Путиным в Кремле в 2018 году

    Бывшая футболистка «Арсенала» Алекс Скотт рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время чемпионата мира-2018.

    «Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – написала Скотт в мемуарах.

    • Фердинанд завершил карьеру в 2015 году.
    • Больше всего матчей защитник провел за «Манчестер Юнайтед» (2002-2014 годы).
    • С командой Фердинанд брал Лигу чемпионов, АПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3529

      Axe111 4 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +830

      Спартач80 11 минут назад

      Эй,либерасты и каклы,что скажете-это другое?=)))Ворюги плять,что они,что вы.

      0
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      Рейтинг: +2005

      DMитрий 41 минуту назад

      Вот из-за такой незначительной шутки через 50 лет Туманный Альбион накрыла радиоактивная пыль.

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