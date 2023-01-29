«Зенит» просматривает экс-игрока украинского «Динамо», Моуринью поздравил «Наполи» со скудетто и другие новости

Каррера назвал лучшего легионера в РПЛ.
«Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018.
«Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли». Кавазашвили – о санкциях УЕФА.
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил катарский «Лусаил» (3:0).
«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера.
«Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего футболиста. Его выгнали из «Динамо» К, назвав «сыном врага Украины».
«Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака».
Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом».
УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с европейскими командами.
Источник: «Бомбардир»