«Зенит» просматривает экс-игрока украинского «Динамо», Моуринью поздравил «Наполи» со скудетто и другие новости

Каррера назвал лучшего легионера в РПЛ.

«Повзрослеешь – поймешь». Глушаков вспомнил, как Черчесов не взял его на ЧМ-2018.

«Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли». Кавазашвили – о санкциях УЕФА.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил катарский «Лусаил» (3:0).

«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера.

«Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего футболиста. Его выгнали из «Динамо» К, назвав «сыном врага Украины».

«Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака».

Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом».

УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с европейскими командами.

Моуринью поздравил «Наполи» с чемпионством.