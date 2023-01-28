«Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли». Кавазашвили – о санкциях УЕФА

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что санкции против российского футбола пошли ему на пользу.

«Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров.

Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.

Когда УЕФА только наложил на нас санкции, уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует. Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу.

Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном.

Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!» – сказал Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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