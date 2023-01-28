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  • «Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли». Кавазашвили – о санкциях УЕФА

«Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли». Кавазашвили – о санкциях УЕФА

28 января 2023, 12:45
7

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что санкции против российского футбола пошли ему на пользу.

«Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров.

Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.

Когда УЕФА только наложил на нас санкции, уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует. Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу.

Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном.

Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!» – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: Metaratings
Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (7)
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Октавиус
1674899979
В конце не хватает: "Гойда!"
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rash1959
1674901020
старый мууудак
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Бригадный
1674902206
Ну, если пройдет время и наши клубы опять катком прокатятся по британскому футболу, как Динамо (М) в 1945-м ... тогда этот старый мудрый грузин действительно правым окажется.
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Январь 59
1674902214
Как же мы любим хаять нашу сборную и хвалить Промеса, Малкома, Клаудиньо. Прав Квазашвили. Своих губим, чужих кормим. Зато свои попав в основу цены себе сложить не могут и примеров тому хоть пруд пруди
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DeStar
1674906558
чтоо за высер? "Когда УЕФА только наложил на нас санкции, уже стало появляться больше наших российских футболистов – и это радует. Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном." это он о чем? как? где?
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TOMSON
1674913077
Исторически конфликты помогали России, тк заставляли шевелить этот огромный пласт коррупции и кумовства. Но пока этого не видно. Дай бог это нам не видно, а изменения уже начались.
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