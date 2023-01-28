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    Каррера назвал лучшего легионера в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим легионером в чемпионате России.

    «Квинси Промес – лучший легионер в РПЛ», – считает Каррера.

    • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      nevetrom 1 час назад

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      Рейтинг: +17534

      ilichkadr 1 час назад

      Каррера в очередной напомнил о себе. Ждемс выхода Петржелы.

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      Рейтинг: +16773

      NewLife > ilichkadr 1 час назад

      Похоже, оба уже стали внештатными корреспондентами Бомбардира))

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      Рейтинг: +17534

      ilichkadr > NewLife 1 час назад

      Однозначно! Полагаю, что пора уже взять в штат. Испытательный срок в прошлом году прошли.

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