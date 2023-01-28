Каррера назвал лучшего легионера в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим легионером в чемпионате России.
«Квинси Промес – лучший легионер в РПЛ», – считает Каррера.
- 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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