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    «Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера

    Юрий Уткульбаев продолжит возглавлять «Рубин».

    Он утвержден в должности главного тренера, сообщает клубная пресс-служба.

    Контракт с 53-летним специалистом подписан до конца сезона-2022/2023.

    • Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 15 ноября 2022 года.
    • Он сменил ушедшего в отставку Леонида Слуцкого.
    • После этого команда победила в матчах с «Уфой» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).
    • Казанцы с 37 очками идут на 3-м месте в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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