«Рубин» утвердил Уткульбаева на посту главного тренера

Юрий Уткульбаев продолжит возглавлять «Рубин».
Он утвержден в должности главного тренера, сообщает клубная пресс-служба.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до конца сезона-2022/2023.
- Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 15 ноября 2022 года.
- Он сменил ушедшего в отставку Леонида Слуцкого.
- После этого команда победила в матчах с «Уфой» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).
- Казанцы с 37 очками идут на 3-м месте в Первой лиге.
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Источник: телеграм-канал «Рубина»