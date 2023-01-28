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    Моуринью поздравил «Наполи» с чемпионством

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что «Наполи» в таблице чемпионата Италии уже недосягаем.

    «Наполи» уже выиграл скудетто, причем заслуженно. Поздравляю их. Отличная команда с отличным тренером. В турнире сейчас нет команды, которая может составить конкуренцию «Наполи». Титул принадлежит им», – сказал португалец.

    • Неаполитанцы лидируют с 12-очковым отрывом.
    • «Наполи» и «Рома» завтра, 29 января, сыграют друг с другом.
    • Неаполитанцы не брали скудетто с 1990 года.

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    Источник: FC Inter News

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