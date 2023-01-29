Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика

АЗ и «Утрехт» в 19-м туре чемпионата Нидерландов забили друг другу по пять голов. Хет-трики оформили греки Вангелис Павлидис и Анастасиос Дувикас.

АЗ отстает от первого места на одно очко. «Утрехт» идет седьмым.

Нидерланды. Эредивизие. 19-й тур

АЗ – Утрехт – 5:5 (3:3)

Голы: 0:1 – Дувикас, 12; 0:2 – Дувикас, 16; 1:2 – Деккер, 20; 2:2 – Павлидис, 31; 3:2 – Павлидис, 34; 3:3 – Виргевер, 41; 3:4 – Дувикас, 65; 4:4 – Де Вит, 70; 5:4 – Павлидис, 78; 5:5 – ван дер Стрек, 80.

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