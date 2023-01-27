Орлов назвал лучших иностранных тренеров в истории российского футбола

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшими среди тренеров-легионеров, работавших в России.

«В первую очередь, я был назвал Гуса Хиддинка. Все-таки он сделал сборную призером чемпионата Европы.

А если говорить про клубы, на меня произвел очень сильное впечатление Лучано Спаллетти. В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает.

Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», – заявил Орлов.

Хиддинк тренировал сборную России (2006-2010) и «Анжи» (2012-2013).

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

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