Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов назвал лучших иностранных тренеров в истории российского футбола

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшими среди тренеров-легионеров, работавших в России.

    «В первую очередь, я был назвал Гуса Хиддинка. Все-таки он сделал сборную призером чемпионата Европы.

    А если говорить про клубы, на меня произвел очень сильное впечатление Лучано Спаллетти. В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает.

    Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», – заявил Орлов.

    • Хиддинк тренировал сборную России (2006-2010) и «Анжи» (2012-2013).
    • Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Орлов раскритиковал Галицкого: «У нас выбирают тренеров методом тыка» 13
    Орлов: «Почему у «Зенита» играют легионеры? Сейчас нельзя победить собственными воспитанниками. Эти времена прошли» 30
    Орлов: «Кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11