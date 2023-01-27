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    Бальде отреагировал на обвинения Икарди в том, что Ванда Нара изменяла ему с игроком «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на обвинения со стороны форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в том, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком столичного клуба.

    «Они живут этими новостями, но мы не хотим ничего об этом знать. Сегодня они говорят о нас, завтра, может быть, начнут говорить о ком-то ещe. Как вообще такое может приходить в голову?

    Мы вместе отмечали наши дни рождения, когда были партнeрами по команде, у нас были хорошие отношения», – сказал Бальде в интервью Mitre Live.

    • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
    • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.
    • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

    Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20703

      derrik2000 1 час назад

      Братан, ты НЕ оправдываться, а ГОРДИТЬСЯ должен!
      Все эти жёлтопрессные нападки говорят только о том, что ТЫ НЕ РАДУ;ЖНЫЙ.
      А ЭТО в НАШЕЙ стране только ПРОСТЫМИ гражданами ОЧЕНЬ приветствуется.
      Я умышленно не включаю в этот список "представителей публичной власти", поскольку ТАМ лиц п.и.д.о.р.а.стической ориентации пруд пруди.

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