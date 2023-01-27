Бальде отреагировал на обвинения Икарди в том, что Ванда Нара изменяла ему с игроком «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на обвинения со стороны форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в том, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком столичного клуба.

«Они живут этими новостями, но мы не хотим ничего об этом знать. Сегодня они говорят о нас, завтра, может быть, начнут говорить о ком-то ещe. Как вообще такое может приходить в голову?

Мы вместе отмечали наши дни рождения, когда были партнeрами по команде, у нас были хорошие отношения», – сказал Бальде в интервью Mitre Live.

Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».

Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.

Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

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