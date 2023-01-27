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    Мостовой объяснил, почему Малкому лучше не переходить из «Зенита» в «ПСЖ»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

    «Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть.

    Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто.

    Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Мостовой.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +890

      SLADE2019 1 минуту назад

      Вот номер будет, если оба уйдут зимой. Вот тогда чемпионат станет непредсказуемым.

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