Мостовой объяснил, почему Малкому лучше не переходить из «Зенита» в «ПСЖ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть.

Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто.

Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Мостовой.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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