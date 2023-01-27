Глушаков: «Я обязательно вернусь в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что вернется в московский клуб.

«Я пережил тяжелый период, не скрою. Когда уходил из «Спартака», поблагодарил его болельщиков, не сказав ни слова о той травле, через которую прошел. И которую, поверьте, способен выдержать не каждый.

Сказал так, потому что понимал: через какое-то время люди все равно узнают правду. Если бы я был в той истории не прав, то никогда бы не говорил, что вернусь в «Спартак». А я вернусь. Не знаю, в какой роли, но обязательно вернусь», – сказал Глушаков.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

В пятницу ему исполнится 36 лет.

24 января прибыл на просмотр в «Пари НН».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно