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    УЕФА ужесточит трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси»

    УЕФА планирует изменить трансферные правила после перехода нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

    По информации The Times, в организации расценивают подписание контракта с украинцем на 8,5 лет как попытку обойти правила финансового фэйр-плей.

    В связи с этим УЕФА хочет ограничить срок контрактов с футболистами пятью сезонами.

    • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
    • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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    Источник: The Times

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