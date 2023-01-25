УЕФА ужесточит трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси»

УЕФА планирует изменить трансферные правила после перехода нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

По информации The Times, в организации расценивают подписание контракта с украинцем на 8,5 лет как попытку обойти правила финансового фэйр-плей.

В связи с этим УЕФА хочет ограничить срок контрактов с футболистами пятью сезонами.

Украинца купили за 70+30 миллионов евро.

Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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