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    Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень»

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость, что холдинг по итогам 2022 года стал самым цитируемым в спортивной отрасли.

    «Нам понадобилось несколько лет, чтобы доказать всем, что мы исполним все задуманное, да ещe и с таким результатом, которого никто не ждeт.

    Мы самое цитируемое СМИ и единственный спортивный холдинг, который может реализовать любые спортивные права, самая крутая команда на отечественном телевидении и с точки зрения графики, и с точки зрения подачи информации. Это реально международный уровень, коллеги.

    Мне всегда очень приятно отправить кому-то наш ролик и получить в ответ короткую смс: «Это топ! Ну вы даете!».

    Не буду писать, что я удивилась, потому что я, честно говоря, знала, что так будет.Под руководством Саши Тащина и Васи Конова наши активы газанули и должны были прийти к этому результату, я не сомневалась. Поздравляю всю команду «Матча» с заслуженной победой. Первый во всeм», – написала Канделаки.

    • «Матч ТВ» создан в 2015 году по инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера.
    • Холдинг единолично в России транслировал ЧМ-2022.
    • Канделаки покинула канал в 2021 году.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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