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  • Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень»

Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень»

24 января 2023, 15:26
6

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость, что холдинг по итогам 2022 года стал самым цитируемым в спортивной отрасли.

«Нам понадобилось несколько лет, чтобы доказать всем, что мы исполним все задуманное, да ещe и с таким результатом, которого никто не ждeт.

Мы самое цитируемое СМИ и единственный спортивный холдинг, который может реализовать любые спортивные права, самая крутая команда на отечественном телевидении и с точки зрения графики, и с точки зрения подачи информации. Это реально международный уровень, коллеги.

Мне всегда очень приятно отправить кому-то наш ролик и получить в ответ короткую смс: «Это топ! Ну вы даете!».

Не буду писать, что я удивилась, потому что я, честно говоря, знала, что так будет.Под руководством Саши Тащина и Васи Конова наши активы газанули и должны были прийти к этому результату, я не сомневалась. Поздравляю всю команду «Матча» с заслуженной победой. Первый во всeм», – написала Канделаки.

  • «Матч ТВ» создан в 2015 году по инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера.
  • Холдинг единолично в России транслировал ЧМ-2022.
  • Канделаки покинула канал в 2021 году.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (6)
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ArReal
1674569872
Все задуманное? Крутить вместо спорта "Выход дракона " с Брюс Ли, "Самоволку" с Ван Даммом, и сериал про побег из тюрьмы? Тёлки с силиконовыми сиськами и губами задают тупые вопросы пьяному Шалимову и Быстрову, вопли Губерниева круглые сутки и самое главное куча рекламы вместо выхода команд на поле и гимна?Я бывает КХЛ включаю и не могу дождаться счета три минуты - просто команды катаются , а счет не показывают в углу экрана....Она думает, что, что она стрижет бабки за рекламу - это предел мечтаний))а на зрителей насрать ей))В чем здесь уровень?)
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Axe111
1674570600
АХАХАХАХАХ
Ответить
NewLife
1674574298
" Первый во всeм», – написала Канделаки." Особенно в лизании задницы начальству и поливанию дерьмом тех, кто этому начальству не нравится.
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ArReal
1674587831
Вот сейчас идет Кубок Африки - ну какого куя не купить права на показ мля?
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