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    На Australian Open не хотели впускать болельщиков с сербским флагом. Охрана думала, что он российский

    Болельщикам из Сербии пришлось преодолевать трудности, чтобы попасть на матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Охрана стадиона отказывалась впускать сербов с их флагом, принимая его за российский. Сотрудникам арены пришлось воспользоваться специальной книгой и интернетом, чтобы убедиться, что флаг у зрителей не российский.

    В итоге сербов впустили. В диалоге с охраной они добавили, что любят русских.

    • На прошлой неделе организаторы Australian Open запретили флаги России и Белоруссии. Теннисисты из этих стран продолжают выступление на турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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