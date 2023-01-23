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  • На Australian Open не хотели впускать болельщиков с сербским флагом. Охрана думала, что он российский

На Australian Open не хотели впускать болельщиков с сербским флагом. Охрана думала, что он российский

23 января 2023, 17:01

Болельщикам из Сербии пришлось преодолевать трудности, чтобы попасть на матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Охрана стадиона отказывалась впускать сербов с их флагом, принимая его за российский. Сотрудникам арены пришлось воспользоваться специальной книгой и интернетом, чтобы убедиться, что флаг у зрителей не российский.

В итоге сербов впустили. В диалоге с охраной они добавили, что любят русских.

  • На прошлой неделе организаторы Australian Open запретили флаги России и Белоруссии. Теннисисты из этих стран продолжают выступление на турнире.

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Источник: «Бомбардир»
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