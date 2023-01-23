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    Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, я завершу карьеру»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, на что готов ради чемпионства команды.

    – Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?

    – Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите!

    Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 17 турах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3997

      raritet 7 минут назад

      Долго тебе еще играть. Как говорится "Играть не переиграть".

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