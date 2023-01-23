Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, я завершу карьеру»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, на что готов ради чемпионства команды.
– Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?
– Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите!
Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 25 очков в 17 турах.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 баллов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»