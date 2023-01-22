Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Арсенала»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг оценил игру своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«Это была отличная игра, которая прошла в высоком темпе. Сегодня победили зрители.

Все пропущенные голы «МЮ» случились из-за ошибок – этого не должно быть. Еще на прошлой неделе нас было очень сложно превзойти в подобных ситуациях. Мы могли избежать всех голов.

«Арсенал» хорошо обращался с мячом, но «МЮ» хорошо защищался. Было не так много моментов. Мы допустили ошибки, которых не должно быть. Исход матча решили незначительные детали.

Я хочу побеждать. Мы хотим быть первыми, но если допускать ошибки, этого не будет», – сказал тен Хаг.

«Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу Эдварда Нкетиа.

Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.

«Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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