Канчельскис: «Пусть уж лучше «Арсенал» возьмeт АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение команды Эрика тен Хага от «Арсенала» (2:3) в 21-м туре АПЛ.

«Давайте ещe подождeм. «Арсенал» всегда проваливался в концовке сезона. Сегодня была решающая игра? Везде так говорят — все кому не лень. Все игры — решающие. Ещe всe впереди.

Посмотрим, как будет дальше двигаться «Арсенал». Но надо признать, что сейчас неплохо выглядят. Пусть уж лучше «Арсенал» возьмeт АПЛ, чем «Манчестер Сити», — сказал Канчельскис.

«Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу Эдварда Нкетиа.

Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.

«Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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