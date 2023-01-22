Морган – о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Вот что бывает, когда высокомерный тренер не уважает лучшего футболиста в истории»

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, раскритиковал «МЮ» после поражения от лондонского клуба (2:3) в 21-м туре АПЛ.

«Поздравляю «МЮ». Вот что бывает, когда нанимаешь высокомерного тренера, который не уважает величайшего игрока в истории (с Роналду так плохо расстались), а потом заменяет его тем, о ком я никогда не слышал и чья фамилия (Вегхорст – прим. «Бомбардира») звучит как австрийская колбаска», – написал Морган.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента после расторжения контракта с «МЮ».

Одна из возможных причин ухода – скандальное интервью португальца Моргану.

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