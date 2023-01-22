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    Серия А. Миранчук принес «Торино» победу над «Фиорентиной» (1:0)

    «Торино» победило с минимальным счетом «Фиорентину» в гостевом матче 19-го тура Серии А.

    Единственный гол на 33-й минуте забил Алексей Миранчук. Это четвертый мяч российского полузащитника в чемпионате, он лучший бомбардир команды по этому показателю вместе с Николой Влашичем.

    «Торино» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Фиорентина» идет девятой (23 очка).

    Италия. Серия А. 19-й тур

    Фиорентина – Торино – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мииранчук, 33.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2001

      DMитрий 12 минут назад

      Ну что сказать чтоб не сглазить... ГУД! Не зря коуч Торино за него впрягается. А вот почему супер сайт бомбардир пишет Гол: 0:1 – Мииранчук, 33. Остааеётся загадкой!? Наверное только за присутствующими следит, что бы такого лишнего не писанули...

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      Рейтинг: +557

      lNeTl 22 минуты назад

      На загляденье, аккуратненько закрутил не берущийся, гол - красавец.

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      Рейтинг: +40

      BoevStas1 44 минуты назад

      Очень рад за него,он очень старательный парень.Молодец так держать!

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      Рейтинг: +1013

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Красавец!!!

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