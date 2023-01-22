Серия А. Миранчук принес «Торино» победу над «Фиорентиной» (1:0)

«Торино» победило с минимальным счетом «Фиорентину» в гостевом матче 19-го тура Серии А.

Единственный гол на 33-й минуте забил Алексей Миранчук. Это четвертый мяч российского полузащитника в чемпионате, он лучший бомбардир команды по этому показателю вместе с Николой Влашичем.

«Торино» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Фиорентина» идет девятой (23 очка).

Италия. Серия А. 19-й тур

Фиорентина – Торино – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мииранчук, 33.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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