«Для первой игры нормально». Карпин – о разгроме «Бунедкора»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил итог товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).
— Как игра? Результат второстепенен? Как форма команды? Как новички? Молодежь?
— Нормально, обыкновенно. Для первой игры нормально. Пока прошло только пять дней сборов. Нечего оценивать пока. Все тренируются. Травм нет.
- В феврале «Ростов» поучаствует в Зимнем кубке РПЛ.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»