«Для первой игры нормально». Карпин – о разгроме «Бунедкора»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил итог товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).

— Как игра? Результат второстепенен? Как форма команды? Как новички? Молодежь?

— Нормально, обыкновенно. Для первой игры нормально. Пока прошло только пять дней сборов. Нечего оценивать пока. Все тренируются. Травм нет.

В феврале «Ростов» поучаствует в Зимнем кубке РПЛ.

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Сезон возобновится в марте.

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