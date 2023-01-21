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    Тикнизян: «Лимит на легионеров – положительный момент для нескольких поколений российских футболистов»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян допустил, что без лимита на легионеров мог бы вообще не стать футболистом.

    – К лимиту как относишься?

    – Даже не знаю, какой сейчас лимит.

    – Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.

    – А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры.

    Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.

    Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось.

    И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?».

    С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5096

      PAREVG. 19 минут назад

      Мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры.

      Если отменить лимит, так и будет, я помню как Динамо в 90х или начале 00х вышло на матч с 11 португалами в стартовом составе.

      И еще, 90% легионеров в РПЛ - откровенный хлам, который ТАМ никому не нужен, а хорошие игроки сюда едут только в двух случаях: за оооочень большие деньги, или на закате карьеры, в 35+ лет...

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      Рейтинг: +456

      Stavr007 40 минут назад

      лимит на легов как показывает практика повлиял лишь на положительный баланс на счету в банке этих бревен

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      Рейтинг: +1469

      elessar arnor 57 минут назад

      ля, такого материала хотелось бы поменьше, Головин действительно выделялся, пробился, где оказался знаем..

      а большинство вас, лимитчиков, кусок гавна

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