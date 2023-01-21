Тикнизян: «Лимит на легионеров – положительный момент для нескольких поколений российских футболистов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян допустил, что без лимита на легионеров мог бы вообще не стать футболистом.

– К лимиту как относишься?

– Даже не знаю, какой сейчас лимит.

– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.

– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры.

Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.

Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось.

И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?».

С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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