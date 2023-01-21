Тикнизян: «Лимит на легионеров – положительный момент для нескольких поколений российских футболистов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян допустил, что без лимита на легионеров мог бы вообще не стать футболистом.
– К лимиту как относишься?
– Даже не знаю, какой сейчас лимит.
– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.
– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры.
Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.
Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось.
И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?».
С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию