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  • Тикнизян: «Лимит на легионеров – положительный момент для нескольких поколений российских футболистов»

Тикнизян: «Лимит на легионеров – положительный момент для нескольких поколений российских футболистов»

21 января 2023, 15:22
2

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян допустил, что без лимита на легионеров мог бы вообще не стать футболистом.

– К лимиту как относишься?

– Даже не знаю, какой сейчас лимит.

– Но есть мнение, что не будь в российском футболе лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на трансфер Наира Тикнизяна.

– А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры.

Раньше не было шанса попасть из молодежной команды сразу в основу топ-клуба – самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты.

Лимит – положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось.

И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?».

С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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Stavr007
1674306890
лимит на легов как показывает практика повлиял лишь на положительный баланс на счету в банке этих бревен
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PAREVG.
1674308072
Мы бы смотрели матчи РПЛ, где 11 на 11 рубились легионеры. Если отменить лимит, так и будет, я помню как Динамо в 90х или начале 00х вышло на матч с 11 португалами в стартовом составе... И еще, 90% легионеров в РПЛ - откровенный хлам, который ТАМ никому не нужен, а хорошие игроки сюда едут только в двух случаях: за оооочень большие деньги, или на закате карьеры, в 35+ лет...
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