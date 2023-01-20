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Тест: Угадаете клуб по городу?
13:59
Полиция арестовала Алвеса. Он подозревается в сексуальных домогательствах
13:53
Тренер 2Drots Кузнецов назвал лучших легионеров в истории РПЛ
13:47
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«Бенфика» арендовала Гедеша. Он мог перейти в «Барселону»
13:31
Стала известна зарплата Зоммера в «Баварии»
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14:02
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«Бавария» и «Лейпциг» сыграют в топ-матче Германии. Забирай фрибет 2000 и ставь на игру
13:39
«Динамо» не получало запросов по трансферу Смолова
13:23
Товарищеский матч. «Пари НН» проиграл команде из Узбекистана
13:14
Нигматуллин: «Нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне. У Роналду получилось»
13:00
«Его игра – зрелище для гурманов». Бышовец назвал лучшего игрока 2022 года
12:56
Агент экс-игрока «Ман Сити» рассказал, когда аргентинец подпишет контракт с «Крыльями»
12:50
Крестинин: «В «Краснодаре» принимается много решений, которые логически не стыкуются»
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12:43
Гафин: «У «Динамо» есть деньги на усиление зимой, но в трансферах нет смысла»
12:39
Лингард рассказал о причинах своей алкогольной зависимости
12:32
Геркус заявил, что Дзюба не перейдет в «Торпедо»
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12:26
«Говорил то, что не нравилось «Газпрому». Петржела объяснил, почему его уволили из «Зенита»
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Камоцци: «Хвича и Пиняев действительно могли оказаться в «Спартаке»
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12:17
«Химки» объявили об уходе еще одного футболиста
12:13
Представитель Оздоева не исключил, что игрок вернется в РПЛ
12:09
Чуамени публично извинился перед «Реалом» за поход на матч НБА во время игры своего клуба
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11:59
Вингер ПСВ Мадуэке прилетел в Лондон для перехода в «Челси». Сумма трансфера – 35 миллионов
11:55
Троссард переходит в «Арсенал». Трансфер полностью согласован, медосмотр – сегодня
11:47
Геркус ведет переговоры с «Рубином» о переходе Лисаковича в «Торпедо»
11:39
Дуглас Сантос: «Уход Ловрена из «Зенита» стал сюрпризом»
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Потенциальный новичок «Зенита» Педро дебютировал за сборную Бразилии-U20. Ему 16 лет
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11:14
Стали известны подробности переговоров «Локомотива» и «Бешикташа» по трансферу Баринова
11:08
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11:02
Петржела назвал идеальный чемпионат для Дзюбы
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10:57
В «Динамо» не уверены, что Захарян останется в клубе до лета
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10:53
«Есть какие-то сомнения?». Алдонин назвал лучшего футболиста года
10:47
Шалимов: «Дзюба – нехороший человек? «Торпедо» надо было рисковать и брать его»
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В ЦСКА сообщили, что Дивеев хочет продлить контракт с клубом, несмотря на интерес из Турции
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Тест: Угадаете клуб по городу?
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Источник:
Бомбардир
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