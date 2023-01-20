Камоцци: «Хвича и Пиняев действительно могли оказаться в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что в свое время предлагал московскому клуб подписать Хвичу Кварацхелию и Сергея Пиняева.

«Хвича зарекомендовал себя хорошим игроком, как и Пиняев.

Моя работа заключалась в том, чтобы сообщить «Спартаку» о хороших футболистах. Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют.

Я рад, что не ошибся в ребятах. Они оба отличные футболисты», — сказал Камоцци.

Хвича с лета выступает за «Наполи».

Пиняев этой зимой перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

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