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    Камоцци: «Хвича и Пиняев действительно могли оказаться в «Спартаке»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что в свое время предлагал московскому клуб подписать Хвичу Кварацхелию и Сергея Пиняева.

    «Хвича зарекомендовал себя хорошим игроком, как и Пиняев.

    Моя работа заключалась в том, чтобы сообщить «Спартаку» о хороших футболистах. Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют.

    Я рад, что не ошибся в ребятах. Они оба отличные футболисты», — сказал Камоцци.

    • Хвича с лета выступает за «Наполи».
    • Пиняев этой зимой перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

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    Источник: «РБ Спорт»

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