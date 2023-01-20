Гвардиола – о «Ман Сити»: «Я не узнаю свою команду. Еще и фанаты молчат»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче АПЛ.
«Нам не хватает мужества, страсти, огня, желания победить с первой минуты. Это относится и к болельщикам – они молчат 45 минут. Хочу вернуть своих фанатов.
Я не узнаю свою команду. Раньше у нас была страсть и желание бежать. Мы далеки от той команды, которая была у нас в предыдущие сезоны.
Думаете, такие камбэки будут происходить каждый раз? Нет, не будут. Сегодня нам повезло», – сказал Гвардиола.
- «Ман Сити» победил, забив 4 безответных мяча после перерыва.
- Победу «Сити» принес дубль Рияда Мареза.
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Источник: твиттер Шамуна Хафеза