«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

Лондонцы вели в два мяча к перерыву, однако во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила четыре безответных гола.

Победу «Сити» принес дубль Рияда Мареза.

Англия. АПЛ. 7-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кулушевски, 44; 0:2 – Эмерсон, 45+2; 1:2 – Альварес, 51; 2:2 – Холанд, 53; 3:2 – Марез, 63; 4:2 – Марез, 90.

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