Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» (4:2), проигрывая 0:2 к перерыву

    «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2 в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

    Лондонцы вели в два мяча к перерыву, однако во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила четыре безответных гола.

    Победу «Сити» принес дубль Рияда Мареза.

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кулушевски, 44; 0:2 – Эмерсон, 45+2; 1:2 – Альварес, 51; 2:2 – Холанд, 53; 3:2 – Марез, 63; 4:2 – Марез, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: стартовые составы на 7 тур АПЛ 1
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: 7 тур АПЛ, 19 января 2023
    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: 7 тур АПЛ, 19 января 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11