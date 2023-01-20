Федотов прокомментировал стычку между игроками ЦСКА и «Оренбурга»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об инциденте в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

Футболисты двух команд устроили потасовку.

Конфликт удалось погасить после вмешательства тренеров и персонала.

Судья удалил Хорхе Карраскаля (ЦСКА) и Кирилла Капленко («Оренбург»).

«Две недели – уже критический срок, когда не выдерживают нервы. Все начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята в пылу борьбы сцепились – на сборах такое часто бывает.

Думаю, не стоит придавать этому значения. Никто не хотел проигрывать и уступать. Мы говорим, что нужно держать себя в руках, заниматься футболом. Но, к сожалению, такое случается», – заявил Федотов.

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