Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов прокомментировал стычку между игроками ЦСКА и «Оренбурга»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об инциденте в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

    • Футболисты двух команд устроили потасовку.
    • Конфликт удалось погасить после вмешательства тренеров и персонала.
    • Судья удалил Хорхе Карраскаля (ЦСКА) и Кирилла Капленко («Оренбург»).

    «Две недели – уже критический срок, когда не выдерживают нервы. Все начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята в пылу борьбы сцепились – на сборах такое часто бывает.

    Думаю, не стоит придавать этому значения. Никто не хотел проигрывать и уступать. Мы говорим, что нужно держать себя в руках, заниматься футболом. Но, к сожалению, такое случается», – заявил Федотов.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Медина – о ЦСКА: «Мы хотим стать чемпионами»
    Игроки ЦСКА и «Оренбурга» устроили потасовку во время матча 7
    Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Оренбург» (1:0) на сборе в ОАЭ
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11