«Крылья» завтра подпишут контракт с воспитанником «Ман Сити». В нем видят замену Пиняеву

Вингер «Расинга» Бенхамин Гарре станет игроком «Крыльев Советов».

«Гарре вылетел в Россию, чтобы присоединиться к «Крыльям Советов».

Завтра Бенхамин должен прибыть в расположение клуба, пройти медосмотр и затем подписать долгосрочный контракт с командой из Самары. На него рассчитывают, как на полноценную замену Пиняеву», – написал в телеграме Иван Карпов.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Права на аргентинца принадлежат «Расингу» из Авельянеды. Сейчас он в аренде в «Уракане».

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