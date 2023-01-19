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    «Крылья» завтра подпишут контракт с воспитанником «Ман Сити». В нем видят замену Пиняеву

    Вингер «Расинга» Бенхамин Гарре станет игроком «Крыльев Советов».

    «Гарре вылетел в Россию, чтобы присоединиться к «Крыльям Советов».

    Завтра Бенхамин должен прибыть в расположение клуба, пройти медосмотр и затем подписать долгосрочный контракт с командой из Самары. На него рассчитывают, как на полноценную замену Пиняеву», – написал в телеграме Иван Карпов.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • Права на аргентинца принадлежат «Расингу» из Авельянеды. Сейчас он в аренде в «Уракане».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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