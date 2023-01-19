Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    У самого быстрого человека в мире похитили 12 миллионов долларов

    Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт стал жертвой мошенников. С его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Ltd сняли 12 миллионов долларов.

    У спортсмена осталось около 12 тысяч долларов. Украденные деньги были частью пенсионных и пожизненных сбережений Болта.

    Адвокат ямайца Линтон Гордон составил заявление о пропаже денег, начато расследование.

    • Болт брал золото на 3 Олимпиадах подряд.
    • Также у него 3 золотых медали с московского чемпионата мира (2013).
    • Болт завершил карьеру в 2017 году.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Источник: Bloomberg

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11