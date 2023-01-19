У самого быстрого человека в мире похитили 12 миллионов долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт стал жертвой мошенников. С его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Ltd сняли 12 миллионов долларов.

У спортсмена осталось около 12 тысяч долларов. Украденные деньги были частью пенсионных и пожизненных сбережений Болта.

Адвокат ямайца Линтон Гордон составил заявление о пропаже денег, начато расследование.

Болт брал золото на 3 Олимпиадах подряд.

Также у него 3 золотых медали с московского чемпионата мира (2013).

Болт завершил карьеру в 2017 году.

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