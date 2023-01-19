Шакира заподозрила Пике в измене из-за клубничного варенья

То его парень не доел)
Появились новые подробности расставания Жерара Пике и Шакиры.
Певица заподозрила футболиста в измене из-за клубничного варенья.
Когда она вернулась с гастролей домой, то обнаружила, что кто-то ел варенье, хотя ее бывший возлюбленный не любит такой джем.
- Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
- Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
- Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.
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