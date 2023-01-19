Шакира заподозрила Пике в измене из-за клубничного варенья

Появились новые подробности расставания Жерара Пике и Шакиры.

Певица заподозрила футболиста в измене из-за клубничного варенья.

Когда она вернулась с гастролей домой, то обнаружила, что кто-то ел варенье, хотя ее бывший возлюбленный не любит такой джем.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.

Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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