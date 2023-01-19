Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Шакира заподозрила Пике в измене из-за клубничного варенья

    Появились новые подробности расставания Жерара Пике и Шакиры.

    Певица заподозрила футболиста в измене из-за клубничного варенья.

    Когда она вернулась с гастролей домой, то обнаружила, что кто-то ел варенье, хотя ее бывший возлюбленный не любит такой джем.

    • Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
    • Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
    • Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    За две недели «Барселона» сыграет в трех странах, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
    Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Он выходит на дом матери Пике 4
    Песня Шакиры про расставание с Пике побила рекорд ютуба 1
    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      ARSENAL LONDONN 13 минут назад

      То его парень не доел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      Таврида 1 час назад

      Сидит ̶Ш̶а̶к̶и̶р̶а̶ Ржевский, ковыряется в зубах,
      выковыривает малиновую косточку и говорит:
      "Странно, малины год не ел"
      На что денщик ему заявляет:
      "Да вы же, поручик, вчера с графиней целовались."
      "Ну и что?"
      "А то, что она полковнику минет делала."
      "Ну и что?"
      "А он на балу рассказывал, как своего денщика в ж@пy отымел за то, что тот банку малинового варенья навернул".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6758

      Красногорск_Фан > Таврида 1 час назад

      В точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2577

      fakeid 1 час назад

      давайте дальше пробивайте дно. измены, оффтопы, фигуристки, бабы с сисками, жёны с сиськами, болельщицы с сиськами, подруги футболистов (тоже с сиськами), чучело ведьмы от шакиры, а теперь уже до варенья скатились.

      и, естественно, нужно запихнуть в главные. дно, днина, днище. а когда-то был нормальный ресурс.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11