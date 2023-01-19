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    Конте: «Обычно после моего ухода клубы очень жалеют»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на критику в свой адрес.

    «Люди, которые знают меня, не скажут, что я плохой тренер. Ни в одном из клубов, где я работал, не было недовольства моей приверженностью или тем, что я дал им.

    Обычно после моего ухода клубы очень жалеют, потому что видят, как я работал. В этом плане я очень доволен собой», – сказал итальянец.

    • «Тоттенхэм» идет на 5-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.
    • Конте возглавляет команду с ноября 2021 года.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2022/23.

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    Источник: Daily Mail

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