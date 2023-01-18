Захарян остался в запасе «Динамо» на первый матч клуба в 2023 году

«Динамо» назвало стартовый состав на первый матч в 2023 году.

Московский клуб сыграет с дубайской командой «Грин Херонс».

Начало товарищеского матча – в 16:00 мск.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Сазонов, Маричаль, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Макаров, Смолов.

Запасные: Будачев, Лещук, Купцов, Даса, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Боков, Нгамале, Зазвонкин, Шагиахметов, Осокин, Захарян, Тюкавин, Сулаквелидзе, Бессмертный, Гладышев, Цесь, Александров.

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