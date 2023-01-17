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    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: составы на 7 тур АПЛ, 19 января 2023

    Ориентировочные составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на матч 7-го тура АПЛ.

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    • Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • Место проведения – «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

    Манчестер Сити: Эдерсон – Натан Аке, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Жоау КанселуБернарду Силва, Родри, Кевин Де Брюйне – Фил Фоден, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.

    Тоттенхэм: Уго ЛьорисКристиан Ромеро, Бен Дэвис, Райан Сессеньон, Клеман ЛанглеИван Перишич, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хейбьерг – Сон Хын Мин, Деян Кулусевски, Гарри Кейн.

    В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Кейн сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Сити – 1.42
    • Ничья – 5.60
    • Победа Тоттенхэма – 7.60

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Прогноз на Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Источник: «Бомбардир»

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