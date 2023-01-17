Ориентировочные составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на матч 7-го тура АПЛ.
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- Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Место проведения – «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Манчестер Сити: Эдерсон – Натан Аке, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу – Бернарду Силва, Родри, Кевин Де Брюйне – Фил Фоден, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.
Тоттенхэм: Уго Льорис – Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Райан Сессеньон, Клеман Лангле – Иван Перишич, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хейбьерг – Сон Хын Мин, Деян Кулусевски, Гарри Кейн.
В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Кейн сделал дубль.
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