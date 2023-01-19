Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на матч 7-го тура АПЛ.
Уверен в победе «Сити»? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на игру
- Игра пройдет в четверг, 19 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Место проведения – «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Стоунз, Аке, Грилиш, Родри, Гюндоган, Марез, Холанд, Альварес.
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Сон, Кейн, Кулушевски.
В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Кейн сделал дубль.
Коэффициенты:
Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Источник: «Бомбардир»