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    Во сколько смотреть матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: 7 тур АПЛ, 18 января 2023

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

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    «Сити» занимает второе место в чемпионате (39 очков), «Тоттенхэм» идет на пятом месте (33 очка).

    Пять последних очных матчей: две победы «Сити», три раза выиграл «Тоттенхэм».

    • Игра состоится в четверг, 19 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Сити» – явный фаворит данного матча по версии букмекеров, поставить на победу команды Хосепа Гвардиола предлагают за коэффициент 1,42. Выигрыш «Тоттенхема» оценивается в 7,60. Ничья – в 5,40.

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Прогноз на Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Источник: «Бомбардир»

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