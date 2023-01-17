«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».
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«Сити» занимает второе место в чемпионате (39 очков), «Тоттенхэм» идет на пятом месте (33 очка).
Пять последних очных матчей: две победы «Сити», три раза выиграл «Тоттенхэм».
- Игра состоится в четверг, 19 января.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- Начало – в 23:00 мск.
«Сити» – явный фаворит данного матча по версии букмекеров, поставить на победу команды Хосепа Гвардиола предлагают за коэффициент 1,42. Выигрыш «Тоттенхема» оценивается в 7,60. Ничья – в 5,40.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Источник: «Бомбардир»