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    Валиева назвала самый распространенный миф о фигурном катании

    Российская фигуристка Камила Валиева назвала самый популярный миф о своем виде спорта.

    «Многие считают, что спортсмены суеверны. У меня никаких особых ритуалов перед выходом на лед нет. Просто нужно вовремя приехать на каток, хорошо размяться и растянуться, постараться сосредоточиться на своей программе и выступлении.

    Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.

    В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то – места, события, люди вокруг.

    Самое сложное в спорте – уметь терпеть», – сказала Валиева.

    • В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу.
    • На следующий год фигуристка стала заслуженным мастером спорта России.
    • Валиева – олимпийская чемпионка 2022 года (официально звание не аннулировано).

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    Источник: The Blueprint

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