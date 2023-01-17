Игнатьев: «Я многое переосмыслил. Полностью отказался от алкоголя, не хожу в ночные клубы»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что поменял образ жизни.

— При переходе в «Локомотив» ты сказал: «Пришло время отложить прошлое в сторону». Это тоже символ переосознания?

— Были времена, когда я был полностью сконцентрирован на футболе. Думал о тренировках, об играх, о команде. А потом появились моменты, которые меня от футбола стали отвлекать. Называть их не буду, сам все знаешь. Плюс в жизни произошли не самые лучшие вещи.

Все это накладывалось друг на друга, моментами я себя терял, не понимал, что для меня важнее, не ставил футбол на первое место.

— А теперь?

— Сейчас многое переосмыслил. У меня есть цель, футбол сейчас на первом месте, остальное отставил в сторону. Каждый день работаю над собой. Посмотрим, как эта работа окупится в дальнейшем.

— Что конкретно ты изменил? В ночные клубы перестал ходить?

— И до того ходил нечасто, но теперь — вообще перестал. Все поменял. У меня появился личный тренер, который контролирует мое питание, режим сна, разрабатывает персональные тренировки, чтобы я не стух во время отпуска и так далее.

— Алкоголь?

— Полностью отказался.

23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.

Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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