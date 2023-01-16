«Совершенно другой уровень». Экс-защитник ЦСКА Бийол сравнил РПЛ с Серией А

Защитник «Удинезе» Яка Бийол заявил, что уровень итальянского футбола значительно выше, чем в России.

23-летний словенец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

– Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?

– Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи – именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

– Бистрович сказал, что Серия А – не космос. Согласен?

– Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче – Кубка или лиги, не важно – ты должен быть готов на все сто процентов. И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.

– А считается, что в Италии пропагандируют оборонительную игру. В России не было таких скоростей?

– Нет. В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами – пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами. В Италии действительно оборонительный футбол, тут Бистрович прав. Но тактика в Серии А – совершенно другой уровень.

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