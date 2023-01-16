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    «Совершенно другой уровень». Экс-защитник ЦСКА Бийол сравнил РПЛ с Серией А

    Защитник «Удинезе» Яка Бийол заявил, что уровень итальянского футбола значительно выше, чем в России.

    23-летний словенец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

    – Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?

    – Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи – именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

    – Бистрович сказал, что Серия А – не космос. Согласен?

    – Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче – Кубка или лиги, не важно – ты должен быть готов на все сто процентов. И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.

    – А считается, что в Италии пропагандируют оборонительную игру. В России не было таких скоростей?

    – Нет. В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами – пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами. В Италии действительно оборонительный футбол, тут Бистрович прав. Но тактика в Серии А – совершенно другой уровень.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1550

      Красногвардейчик 51 минуту назад

      между лидерами и аутсайдерами – пропасть
      ----------------------------------------
      Слава газпрому!!!!!

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      Рейтинг: +2144

      LOKOfanatik19 55 минут назад

      Чтож ты так дер*ьмово в РПЛ то играл, если РПЛ на порядок ниже.

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