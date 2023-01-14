«Не помню более плохой игры». Клопп – о разгроме от «Брайтона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч 20-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3).
«Все действительно плохо. Не помню более плохой игры. Соперник заслуженно победил, а мы были не очень организованной командой.
«Ливерпуль» был не уверен в себе, в отличие от соперника. Мы сделали этот матч слишком легким для «Брайтона». Мы опаздывали в эпизодах», – сказал Клопп.
- «Брайтон» вышел на 7-е место в таблице, опередив «Ливерпуль».
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