«Не помню более плохой игры». Клопп – о разгроме от «Брайтона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч 20-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3).

«Все действительно плохо. Не помню более плохой игры. Соперник заслуженно победил, а мы были не очень организованной командой.

«Ливерпуль» был не уверен в себе, в отличие от соперника. Мы сделали этот матч слишком легким для «Брайтона». Мы опаздывали в эпизодах», – сказал Клопп.

«Брайтон» вышел на 7-е место в таблице, опередив «Ливерпуль».

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