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    Тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Жироной»

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевой встречи с «Жироной» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    «Мне почти жаль «Жирону», это очень качественная команда, и они заслуживают гораздо большего, чем три очка, которые у них есть на данный момент. Сегодня у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь!

    Я бы с удовольствием посмотрел, как Дарвин [Нуньес] забивает, потому что ему нужен гол, и именно поэтому я продержал его на поле довольно долго. Он был опасен, но когда нападающий не забивает, всегда спрашиваешь себя, почему это происходит – из-за плохой игры или из-за недостатка уверенности.

    Летом «Жирона» потеряла многих хороших игроков, поэтому то, что она играет вот так и доставляет столько трудностей нам, «Фейеноорду» и ПСВ, говорит о них очень многое.

    [Об основном вратаре] Не было похоже, что Алиссон пропустил два месяца. Я пошутил с игроками, что, возможно, они хотели проверить его готовность, и поэтому дали ему сделать так много сэйвов. Но он показал, почему я всегда говорю, что он наш номер один», – сказал Слот.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    11.12.2024 07:46
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