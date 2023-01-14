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    Гранат: «Кварацхелия уже в этом году может стать легендой «Наполи», как Марадона»

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил игру форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    – В предыдущих двух матчах Хвича сыграл неудачно, а на такие игры, как с лидерами Серии А у него особый настрой, и он очень ярко себя проявляет.

    – Получается, ему еще нужна стабильность?

    – Конечно. В серии А и Лиги чемпионов другой уровень футбола. В первом сезоне намного легче, чем во втором. Пусть он и в первом, и во втором своих сезонах ярко играет.

    – В Италии его называют «Кварадоной». Станет ли Хвича легендой для «Наполи», как и Диего Марадона?

    – Он уже в этом году может стать легендой, если «Наполи» станет чемпионом Италии.

    • Грузин играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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