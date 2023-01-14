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    «Рубин» опубликовал расписание контрольных игр на зимние сборы

    Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в ходе тренировочных сборов в Турции.

    Всего казанцы запланировали десять товарищеских матчей:

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    Источник: сайт «Рубина»

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