«Рубин» опубликовал расписание контрольных игр на зимние сборы

Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в ходе тренировочных сборов в Турции.
Всего казанцы запланировали десять товарищеских матчей:
- 18 января – «Акрон» (Тольятти)
- 21 января – «Берое» (Болгария)
- 28 января – «Крылья Советов» (Самара)
- 1 февраля – «Навбахор» (Узбекистан)
- 5 февраля – «Уфа»
- 12 февраля – «Краснодар-2»
- 16 февраля – «Ахмат» (Грозный)
- 19 февраля – ЦСКА (Москва)
- 20 февраля – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- 26 февраля – «Шинник» (Ярославль)
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Источник: сайт «Рубина»