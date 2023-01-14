«Рубин» опубликовал расписание контрольных игр на зимние сборы

Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в ходе тренировочных сборов в Турции.

Всего казанцы запланировали десять товарищеских матчей:

18 января – «Акрон» (Тольятти)

21 января – «Берое» (Болгария)

28 января – «Крылья Советов» (Самара)

1 февраля – «Навбахор» (Узбекистан)

5 февраля – «Уфа»

12 февраля – «Краснодар-2»

16 февраля – «Ахмат» (Грозный)

19 февраля – ЦСКА (Москва)

20 февраля – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

26 февраля – «Шинник» (Ярославль)

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