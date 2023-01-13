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    Аршавин: «Кто-то из нынешних россиян точно заиграл бы в «Арсенале». Но фиг знает, кто»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» по-прежнему возможен.

    «Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не все так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой. Заиграет ли он там? А почему нет? Ничего страшного не произойдет — отдадут в аренду, если что.

    Кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в нынешнем лондонском «Арсенале», надо просто подумать. Фиг знает, кто именно, но у кого-то точно получилось бы! Они сейчас сильны, кстати», — заявил Аршавин.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      lummacon 45 секунд назад

      Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте ----- https://uclck.ru/novosty

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      Рейтинг: +1230

      ARSteven89 10 минут назад

      Головин!

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