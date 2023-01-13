Аршавин: «Кто-то из нынешних россиян точно заиграл бы в «Арсенале». Но фиг знает, кто»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» по-прежнему возможен.

«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не все так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой. Заиграет ли он там? А почему нет? Ничего страшного не произойдет — отдадут в аренду, если что.

Кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в нынешнем лондонском «Арсенале», надо просто подумать. Фиг знает, кто именно, но у кого-то точно получилось бы! Они сейчас сильны, кстати», — заявил Аршавин.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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