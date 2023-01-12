Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили: «Промес и наркотики – выдумка врагов «Спартака». Я знаю, почему он не едет на сборы»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что полузащитник столичного клуба Квинси Промес пропустит первые зимние сборы из-за травмы.

    «Промес и наркотики? Это, видимо, чья-то плохая выдумка.

    Я знаю причину, почему Квинси не поедет на сборы — он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно. А все остальное — злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», — заявил Кавазашвили.

    • Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
    • Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Абаскаль высказался о подозрении Промеса в передаче денег наркоторговцу 8
    Абаскаль ответил, поедет ли Промес на сбор «Спартака» 7
    Промес приехал на медосмотр «Спартака» 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы 18 секунд назад

      "Он будет лечиться здесь стационарно."
      (от наркомании).

      простите, это смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17476

      ilichkadr 5 минут назад

      Когда тебе за восемьдесят лет,
      Пускай ты добр и щедр душой к тому же,
      Умён, философ, эрудит, поэт -
      Ты никому ни капельки не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Стыдно, что у нас в чемпионате играет уголовник, связавшийся с наркобаронами и разыскивается полицией в Нидерландах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      fakeid 25 минут назад

      вчера хряки на полном серьёзе писали, что это газпром воду мутит, делая вбросы про наркоту)) ну да, ну да, газпром))) и про суд 3 марта тоже, очевидно, вброс))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      fakeid 26 минут назад

      Футболист московского «Спартака» Квинси Промес заплатил 250 тысяч евро наркобарону, потому что «случайно» купил украденную у того партию кокаина. Об этом сообщает нидерландское издание AD.

      Подробности криминальных дел Промеса стали известны во время судебного процесса в Нидерландах. Оказалось, что ещё в 2020 году Квинси вложился в крупную (400 кг) партию кокаина. Но товар оказался краденым — он принадлежал крупному наркобарону из Суринама Питу Вортелю (его как раз и судят).

      Как рассказали во время суда, из-за кражи товара, возможно, произошло два убийства — 32-летнего бывшего футболиста Кельвина Мейнарда и 23-летнего Генсиэля Феллера. Промес, видимо, не захотел иметь проблем с наркобароном и заплатил ему 250 тысяч евро.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2478

      fakeid > fakeid 26 минут назад

      Впрочем, адвокат Вортеля говорит, что его клиент не знаком с футболистом «Спартака» и тот ничего ему не платил. Однако полиция думает по-другому — по информации следствия, в телефоне наркобарона нашли номер Промеса.

      Сам футболист должен предстать перед судом 3 марта, однако что-то нам подсказывает, что он предпочтёт остаться в России. Спортсмен даже не полетел на сборы «Спартака» в Арабские Эмираты, потому что у ОАЭ и Нидерландов есть соглашение об экстрадиции. Кроме дела о кокаине на родине Промеса также обвиняют и в покушении на убийство — в 2020 году он ударил ножом двоюродного брата.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11