Кавазашвили: «Промес и наркотики – выдумка врагов «Спартака». Я знаю, почему он не едет на сборы»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что полузащитник столичного клуба Квинси Промес пропустит первые зимние сборы из-за травмы.

«Промес и наркотики? Это, видимо, чья-то плохая выдумка.

Я знаю причину, почему Квинси не поедет на сборы — он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно. А все остальное — злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», — заявил Кавазашвили.

Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно