Кавазашвили: «Промес и наркотики – выдумка врагов «Спартака». Я знаю, почему он не едет на сборы»

"Он будет лечиться здесь стационарно."
(от наркомании).
простите, это смешно.
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что полузащитник столичного клуба Квинси Промес пропустит первые зимние сборы из-за травмы.
«Промес и наркотики? Это, видимо, чья-то плохая выдумка.
Я знаю причину, почему Квинси не поедет на сборы — он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно. А все остальное — злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», — заявил Кавазашвили.
- Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
- Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
- Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.
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