В ОАЭ заявили, что Промес не вернется в «Спартак»: «Шансов нет»

Генеральный директор дубайского «ФК Юнайтед» Илие Чебану исключил возвращение Квинси Промеса в «Спартак» текущей зимой.

«То, что приезжали руководители «Спартака», – это нормальное желание в 20 минутах от отеля доехать и посмотреть, что это за лига.

У него был действующий контракт со «Спартаком», поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом еще хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов.

Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», – сказал Чебану.