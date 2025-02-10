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  • В ОАЭ заявили, что Промес не вернется в «Спартак»: «Шансов нет»

В ОАЭ заявили, что Промес не вернется в «Спартак»: «Шансов нет»

Генеральный директор дубайского «ФК Юнайтед» Илие Чебану исключил возвращение Квинси Промеса в «Спартак» текущей зимой.

«То, что приезжали руководители «Спартака», – это нормальное желание в 20 минутах от отеля доехать и посмотреть, что это за лига.

У него был действующий контракт со «Спартаком», поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом еще хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов.

Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», – сказал Чебану.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии (5)
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...короче
1739201490
...говно-базар(...
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TIMOTHY
1739202043
Траур в свинарнике объявим завтра вечером по двум причинам! Крупно проиграли финал и по наркобарыге
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Интерес
1739202053
Забыть Герострата.
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Таврида
1739203659
Теперь нидерландцы будут вытягивать урку с Эмиратов. Акуенно, бггг
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Литейный 4 (returned)
1739205487
А жаль. Заформачил бы спиртяк окончательно. Гыгыгы
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