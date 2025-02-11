Генич рассказал, что ему пишут из-за селфи с Промесом

Комментатор Константин Генич рассказал, какие комментарии получил после публикации фотографии с вингером эмиратского «Юнайтед» Квинси Промесом.
«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть.
Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее.
Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира.
Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей, и ко второму тайму прибыл еще и Промес.
Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался, и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», – сказал Генич.
- 33-летний Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.