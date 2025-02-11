Генич рассказал, что ему пишут из-за селфи с Промесом

Комментатор Константин Генич рассказал, какие комментарии получил после публикации фотографии с вингером эмиратского «Юнайтед» Квинси Промесом.

«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть.

Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее.

Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира.

Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей, и ко второму тайму прибыл еще и Промес.

Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался, и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», – сказал Генич.