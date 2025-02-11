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Генич рассказал, что ему пишут из-за селфи с Промесом

Комментатор Константин Генич рассказал, какие комментарии получил после публикации фотографии с вингером эмиратского «Юнайтед» Квинси Промесом.

«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть.

Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее.

Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира.

Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей, и ко второму тайму прибыл еще и Промес.

Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался, и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», – сказал Генич.

  • 33-летний Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (6)
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Каратель помойников
1739254666
Хенич ссыкло...болотных недоумков испугался
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rash1959
1739258134
У гнедыча сразу сассало в штанах, нашкодил, могут от газкорыта подвиуть. Теперь лизать не перелизать все зады мира, чтобы обелить себя.
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Прокс
1739266388
Е5ать свиней,Е5!!!!
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Arvlad
1739274964
А зачем он это рассказывал, что ему пишут, и нашёл перед кем оправдываться...
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