Мостовой ответил, считает ли он Промеса легендой «Спартака»

Александр Мостовой высказался о месте Квинси Промеса в истории «Спартака».
– Вы считаете Промеса легендой «Спартака»?
– Есть футбольная составляющая, а есть жизненная. От Промеса футболиста не отказалась бы ни одна команда. Но мы знаем, что у него в жизни есть не только футбол.
Но слово «легенда» уже давно обесценивается. Люди забили два гола, подняли нос и думают, что они легенды, просто ужас.
Я к такому слово отношусь с осторожностью, но Промес долго играл в «Спартаке». Я бы его поставил в один ряд с легендами клуба. Но про других так говорить не надо.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.